Gaziantep'te sağanak sonrası ev çöktü: Yan binada 2 kişi mahsur kaldı

19.04.2026 14:41:00
Gaziantep'in Nizip ilçesinde tek katlı bir ev, bölgede etkili olan sağanak nedeniyle çöktü. Çöken yapının yanındaki evde iki kişi mahsur kaldı.

Pazarcami Mahallesi Çay Sokak'ta bir süredir kullanılmadığı öğrenilen müstakil ev, bölgede etkili olan sağanak nedeniyle çöktü. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis, sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Sokağı araç ve yaya trafiğine kapatan ekipler güvenlik önlemi aldı. AFAD ekipleri, enkazda yaptığı arama tarama çalışması sonucunda ev ve çevresinde kimsenin bulunmadığını belirledi.

MAHSUR KALAN 2 KİŞİ KURTARILDI

Öte yandan, çöken yapıdan yayılan molozların bitişikteki evin girişini kapatması sonucu içeride mahsur kalan 2 kişi, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

Belediye ekiplerinin enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İlgili Haberler

Adana’da sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Çocuklar minibüste mahsur kaldı Adana'da şiddetli sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle minibüste mahsur kalan çocukların itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldığı anlar görüntülendi.
Osmaniye’de sel felaketi: Araçta mahsur kalan 2 kişi hayatını kaybetti Kadirli’de sağanak sonrası taşan Bülbül Deresi sele neden oldu; sürüklenen araçta bulunan 2 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi ekiplerce kurtarıldı.
65 yaşındaki adam kuyuda mahsur kaldı: 16 gün boyunca... Kırgızistan’da 65 yaşındaki adam, indiği 18 metre derinliğindeki kuyuda 16 gün boyunca mahsur kaldı. Yaşlı adamın, uzun süre aç kaldığı için oldukça halsiz olduğu ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi.