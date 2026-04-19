Gaziantep'te sağanak sonrası ev çöktü: Yan binada 2 kişi mahsur kaldı

Pazarcami Mahallesi Çay Sokak'ta bir süredir kullanılmadığı öğrenilen müstakil ev, bölgede etkili olan sağanak nedeniyle çöktü. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis, sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Sokağı araç ve yaya trafiğine kapatan ekipler güvenlik önlemi aldı. AFAD ekipleri, enkazda yaptığı arama tarama çalışması sonucunda ev ve çevresinde kimsenin bulunmadığını belirledi.

MAHSUR KALAN 2 KİŞİ KURTARILDI

Öte yandan, çöken yapıdan yayılan molozların bitişikteki evin girişini kapatması sonucu içeride mahsur kalan 2 kişi, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

Belediye ekiplerinin enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.