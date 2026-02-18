Gaziantep’te ’sahte engelli raporu’ operasyonu: 40 gözaltı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ’sahte engelli raporu düzenleyen şahıslarla yönelik operasyon yapıldı. Operasyon çerçevesinde çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonlar sonucunda, kentteki hastaneler ve kamu kurumlarındaki bağlantıları sayesinde engellilere tanınan ayrıcalıklardan yararlanmak isteyen kişilere para karşılığında sahte rapor düzenle 40 şüpheli yakalandı. Bazı şahısların sahte rapor işlemleri ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı