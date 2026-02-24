Gaziantep'te son kullanma tarihi geçmiş ürün satan iki iş yerine kapatma cezası

Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumaya yönelik rutin denetim gerçekleştirdi.

İlçe genelinde gerçekleştirilen denetimlerde raflar tek tek incelenirken, mevzuata aykırı satış yaptığı belirlenen işletmelerle ilgili yasal işlem yapıldı.

Ekiplerin yaptığı kontrollerde, özellikle gıda ürünlerinin son kullanma tarihleri, muhafaza koşulları ve hijyen standartları titizlikle denetlendi.

Denetimler sırasında son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı tespit edilen iki iş yeri 3 gün süreyle kapatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, halk sağlığı konusunda asla taviz vermeyeceklerini belirtti.

Denetimlerin artarak devam edeceğini ifade eden Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için her şeyden önce gelir. Hiç kimsenin halkımızın sağlığı ile oynamasına müsaade etmeyiz. Ekiplerimiz gece gündüz sahada denetimlerini sürdürüyor. Kurallara uyan, dürüst esnafımızın her zaman yanındayız ancak vatandaşımızın sağlığını riske atanlara karşı da gereken tüm yasal işlemleri kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz."

Vatandaşlara çağrıda bulunan Tahmazoğlu, şüpheli durumlarla karşılaşmaları halinde belediyeye bildirimde bulunmalarını istedi.