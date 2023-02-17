Gaziantep Valiliği ev taşıma ücretine azami sınır koydu

Gaziantep Valisi Davut Gül, ev taşıma bedeline azami sınır getirdiklerini açıkladı.

AA
Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 18:00
Gaziantep Valiliği ev taşıma ücretine azami sınır koydu
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Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremin ardından bazı mağdurlar üzerinden haksız kazanç elde etmesi yönünde ihbarlar alındığını belirtti.

Bu kapsamda tedbir alındığını ifade eden Gül, "Maalesef bazı ahlaksızlar, depremzedeleri sömürmek istiyor. İlçe içerisinde ev taşıma ücreti azami 6 bin liradır. İslahiye-Gaziantep arası 9 bin, Nurdağı-Gaziantep arası 8 bin, ev taşıma asansör bedeli bin lira olarak sınırlandırılmıştır. Aksi durumlarda misliyle geri alınacaktır" dedi.


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