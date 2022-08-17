Güngören'de esnafla nakliyecilerin 'park' kavgası
İstanbul Güngören'de nakliye firması çalışanlarıyla esnaf arasında park edilen TIR yüzünden kavga çıktı. 3 kişinin yaralandığı kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Merter Fatih Caddesi'nde 16 Ağustos Salı akşam saatlerinde nakliye firmasına ait TIR'ın tekstil ürünlerini indirmek için park edildiği yere esnaf itiraz etti. Bu nedenle esnaf ile nakliye firması çalışanları arasında çıkan tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı.
ANBEAN KAYDEDİLDİ
Cadde üzerinde kavga eden çok sayıda kişi eline aldıkları taş ve sopalarla birbirine girdi.
Tekme ve yumrukların da havada uçuştuğu kavgada 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Kavga anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Öte yandan, olayla ilgili kimsenin şikayetçi olmadığını öğrenildi.
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