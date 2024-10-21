Gaziantep’te 1 milyon TL değerinde kaçak telefon ele geçirildi

Gaziantep’te piyasa değeri 1 milyon TL olan 55 adet gümrük kaçağı akıllı telefon ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep’te 1 milyon TL değerinde kaçak telefon ele geçirildi
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İHA
Yayınlanma: 21.10.2024 - 09:38

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında Şehitkâmil ilçesinde F.Y. isimli şahsın işyerinde kaçak malzemelerinin bulunduğunun tespit edilmesi üzerine söz konusu adreste arama yapıldı. Adli arama neticesinde piyasa değeri toplam 1 milyon TL olan 55 adet gümrük kaçağı akıllı telefon ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.



Etiketler: #gaziantep #kaçak

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