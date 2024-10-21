Gaziantep'te 123 kilo skunk ve metamfetamin ele geçirildi: 4 tutuklama

Gaziantep’te bir haftada yapılan narkotik operasyonlarında 86 kilo skunk ile 37 kilo metamfetamin ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te 123 kilo skunk ve metamfetamin ele geçirildi: 4 tutuklama
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 21.10.2024 - 09:16

Gaziantep’te İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde son bir hafta içerisinde çok sayıda operasyon yapıldı.

Operasyonlar kapsamında belirlenen şüpheli araçlar durdurularak adli arama yapıldı. Yapılan aralamalarda 86 kilo 650 gram skunk, 37 kilo 200 gram metamfetamin ve 482 gram toz esrar ele geçirildi.

Operasyon sonucunda yakalanan 4 şüpheli, tamamlanan yasal işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.


Etiketler: #amfetamin #gaziantep #uyuşturucu

İlgili Haberler

Gaziantep’te ağır hasarlı binada ceset bulundu

Gaziantep’te ağır hasarlı binada ceset bulundu
Gaziantep’te silah kaçakçılarına operasyon: 2 gözaltı

Gaziantep’te silah kaçakçılarına operasyon: 2 gözaltı
Galibiyet hasreti sürdü: Kayserispor ve Gaziantep FK puanları paylaştı! Kayserispor 2-2 Gaziantep FK

Galibiyet hasreti sürdü: Kayserispor ve Gaziantep FK puanları paylaştı! Kayserispor 2-2 Gaziantep FK
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler