Gaziantep'te 10 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Gaziantep’te jandarma ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik yapılan operasyonda 10 bin 90 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 26.08.2024 - 16:01
Gaziantep'te 10 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde son bir hafta içerisinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Şehitkâmil ilçesinde 7 şüpheli şahsa ait ikamet ve araçlara operasyon düzenledi.

Operasyonda, piyasa değeri 757 bin TL olan 10 bin 90 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 7 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.


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