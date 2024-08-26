Gaziantep'te 10 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Yayınlanma: 26.08.2024 - 16:01

Güncelleme: 26.08.2024 - 16:02

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde son bir hafta içerisinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Şehitkâmil ilçesinde 7 şüpheli şahsa ait ikamet ve araçlara operasyon düzenledi.

Operasyonda, piyasa değeri 757 bin TL olan 10 bin 90 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 7 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.