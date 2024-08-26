Gaziantep'te 10 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
Gaziantep’te jandarma ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik yapılan operasyonda 10 bin 90 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde son bir hafta içerisinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Şehitkâmil ilçesinde 7 şüpheli şahsa ait ikamet ve araçlara operasyon düzenledi.
Operasyonda, piyasa değeri 757 bin TL olan 10 bin 90 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan 7 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Jandarma’da neler oluyor
- CHP'li Özkan'a açık açık küfür etti!
- ‘Nah kalkınırsınız’
- İlhan Palut'tan Mourinho sorusuna yanıt!
- En geçimsiz kişiler hangi burçlardan çıkıyor?
- CHP'li Özkan Erdoğan'a 'züppe' dedi, AKP'den tepki geldi
- AVM gibi hastane!
- 'Yerde milletvekilinin kanı var...'
- İş insanının oğlu olduğunu öğrendi: Servete ortak oldu
- Ancelotti'den Arda Güler açıklaması!