Gaziantep'te acı olay: Tünelin duvarına çarpan motosikletteki 2 genç öldü
Gaziantep'te tünelin duvarına çarpan motosikletteki 2 genç hayatını kaybetti.
Cengiz Topel Mahallesi'nde sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet 100. Yıl tünelinde duvara çarptı.
Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada İbrahim Karaoğlu (23) olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Settar Küçük (22) ise ambulansla kaldırıldığı Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan 2 kişinin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
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