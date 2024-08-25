Gaziantep'te acı olay: Tünelin duvarına çarpan motosikletteki 2 genç öldü

Gaziantep'te tünelin duvarına çarpan motosikletteki 2 genç hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 25.08.2024 - 13:54
Gaziantep'te acı olay: Tünelin duvarına çarpan motosikletteki 2 genç öldü
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Cengiz Topel Mahallesi'nde sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet 100. Yıl tünelinde duvara çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada İbrahim Karaoğlu (23) olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Settar Küçük (22) ise ambulansla kaldırıldığı Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan 2 kişinin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.


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