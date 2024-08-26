Gaziantep'te feci kaza: Düğüne giderken otomobil çarptı, öldü
Gaziantep'in Araban ilçesinde akrabasının düğününe gittiği sırada yolun karşına geçerken otomobilin çarptığı Duran Çelik (73), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Araban ilçesinde dün bir akrabasının düğününe giderken yolun karşısına geçmek isteyen Duran Çelik'e plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil çarptı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalenin ardından Araban Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çelik, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.
Duran Çelik'in cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada otopsi işlemleri tamamlanan Çelik'in cenazesi, yakınlarına teslim edildi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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