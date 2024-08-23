Gaziantep’te 14 adet silah ele geçirildi: 13 şüpheli yakalandı
Gaziantep’te havaya rasgele ateş açan silah magandalarına ve bireysel silahlanmaya yönelik jandarma ekiplerinin operasyonunda 14 adet silah ile çok sayıda silah malzemesi ele geçirildi. Operasyon sonucunda 13 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, havaya rasgele ateş açan silah magandalarına ve bireysel silahlanmaya yönelik çok sayıda operasyon yaptı.
Ağustos ayı içerisinde Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen fiziki ve teknik takip sonucunda, Şahinbey, Şehitkâmil, Oğuzeli, Karkamış ve Nurdağı ilçelerinde havaya ateş açtığı tespit edilen 13 ayrı şüpheli tespit edildi.
Şahısların üzerinde, ikametinde ve aracında yapılan arama neticesinde 7 adet ruhsatsız av tüfeği ve şarjörü, 7 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 48 adet av tüfeği fişeği ve 39 adet tabanca fişeği ele geçirildi.
Şüpheli şahıslar hakkında yasal işlemler başlatıldı.
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