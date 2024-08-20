Gaziantep'te 2 otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 20.08.2024 - 11:54
Gaziantep'te 2 otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
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Nizip-Karkamış kara yolu Çakmaktepe Mahallesi yakınlarında Veyis S. idaresindeki 27 AFT 806 plakalı otomobil, Nizip istikametine seyir halindeyken önündeki Halil Ünal'ın kullandığı 27 ASP 334 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, sürücüler ile Halil Ünal'ın kullandığı araçtaki 4 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı.

BİR KİŞİ ÖLDÜ

Yaralılardan Hayriye Ünal müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hafif yaralanan sürücü Veyis S'nin tedavisinin ardından gözaltına alındığı öğrenildi.


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