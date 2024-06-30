Gaziantep’te 14 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Gaziantep’te jandarma ekipleri tarafından 10 ayrı suç dosyasından hakkında 14 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs saklandığı adreste yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Oğuzeli ilçesinde bir adrese yapılan operasyonda, 10 ayrı suç dosyasından hakkında 14 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.S. isimli şahıs gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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