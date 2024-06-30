Gaziantep’te 14 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Gaziantep’te jandarma ekipleri tarafından 10 ayrı suç dosyasından hakkında 14 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs saklandığı adreste yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 30.06.2024 - 11:42
Gaziantep’te 14 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Oğuzeli ilçesinde bir adrese yapılan operasyonda, 10 ayrı suç dosyasından hakkında 14 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.S. isimli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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