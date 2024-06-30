Gaziantep’te 14 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Yayınlanma: 30.06.2024 - 11:42

Güncelleme: 30.06.2024 - 11:43

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Oğuzeli ilçesinde bir adrese yapılan operasyonda, 10 ayrı suç dosyasından hakkında 14 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.S. isimli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.