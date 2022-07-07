Gaziantep'te 1,5 yaşındaki kızını darbederek ölümüne neden olan babaya müebbet hapis
Gaziantep'te 1,5 yaşındaki kızını darbederek ölümüne neden olan baba Mehmet Yılmaz, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapse mahkum edildi.
Gaziantep'te 1,5 yaşındaki kızını darbederek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan baba Mehmet Yılmaz'ın davasında karar duruşması görüldü.
8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Y. ile avukatı katıldı. Sanık Mehmet Yılmaz "olay günü eşinin hastanede olduğunu, kendisinin 1,5 yaşındaki Elif Hazal Y'nin evde ağlamaya başladığını, kucağında susturmaya çalıştığını, susmayınca yere bıraktığını, öldürme kastının olmadığını" öne sürdü.
Duruşma savcısı, otopsi raporunda bebeğin kafatasında kırıklar meydana geldiğini ve dinlenen tanıklar ile tüm dosya kapsamı itibarıyla sanığın öldürme kastıyla hareket ettiğini belirterek, cezalandırılmasını istedi.
Mahkeme heyeti, sanığa "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi.
Şahinbey ilçesi Güneykent Mahallesi'nde 19 Ekim 2020'de hastaneye kaldırılan 1,5 yaşındaki Elif Hazal Y, 3 gün sonra hayatını kaybetmişti.
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