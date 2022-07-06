SMA hastası Derin Demir bebek yaşamını yitirdi

Edirne’de yaşayan SMA Tip-1 hastası 2,5 yaşındaki Derin Demir yaşamını yitirdi.

ANKA
06 Temmuz 2022 Çarşamba, 17:58
SMA hastası Derin Demir bebek yaşamını yitirdi
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Edirne'de merkez Abdurrahman mahallesinde yaşayan 23 yaşındaki Ahmet ve Özge Demir çiftinin bebekleri  2,5 yaşındaki Derin Demir bugün yaşamını yitirdi.

Yurtdışı tedavisi için gerekli paranın toplanması amacıyla yardım kampanyası yürütülen Derin Bebek yaşam mücadelesini kaybetti. SMA hastalarının sembol isimlerinden olan Derin Demir bugün Tekirdağ’ın Malkara ilçesine bağlı Izgar köyünde düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.


Derin Demir SMA hastası SMA
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