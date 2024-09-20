Gaziantep’te 2 adet ruhsatsız silah ele geçirildi: 5 gözaltı

Yayınlanma: 20.09.2024 - 11:42

Güncelleme: 20.09.2024 - 11:42

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 19 Eylül tarihinde bir araçta ve bir ikamete arama yaptı.

Yapılan aramalar neticesinde, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 759 adet fişek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.