Gaziantep’te 2 adet ruhsatsız silah ele geçirildi: 5 gözaltı
Gaziantep’te bir araç ve bir ikamette 2 adet ruhsatsız silah ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayda 5 şüpheli yakalandı.
Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 19 Eylül tarihinde bir araçta ve bir ikamete arama yaptı.
Yapılan aramalar neticesinde, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 759 adet fişek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
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