Gaziantep’te 2 adet ruhsatsız silah ele geçirildi: 5 gözaltı

Gaziantep’te bir araç ve bir ikamette 2 adet ruhsatsız silah ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayda 5 şüpheli yakalandı.

Gaziantep’te 2 adet ruhsatsız silah ele geçirildi: 5 gözaltı
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İHA
Yayınlanma: 20.09.2024 - 11:42

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 19 Eylül tarihinde bir araçta ve bir ikamete arama yaptı.

Yapılan aramalar neticesinde, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 759 adet fişek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.


Etiketler: #gaziantep

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