Gaziantep’te 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Yayınlanma: 24.07.2024 - 15:57

Güncelleme: 24.07.2024 - 15:57

Feci kaza, Şahinbey ilçesi Güneykent Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen 2 araç kafa kafaya çarpıştı. Feci kazanın ardından 2 araç da hurda yığınına dönerken araçlarda bulunan 3 kişi sıkıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin sıkıştıkları araçlardan çıkardığı 2’si kadın 3 yaralı, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

BİR KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Yaralılardan 1’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.