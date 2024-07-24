Gaziantep’te 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Gaziantep’te 2 aracın kafa kafaya çarpışması sonucu araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.
Feci kaza, Şahinbey ilçesi Güneykent Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen 2 araç kafa kafaya çarpıştı. Feci kazanın ardından 2 araç da hurda yığınına dönerken araçlarda bulunan 3 kişi sıkıştı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin sıkıştıkları araçlardan çıkardığı 2’si kadın 3 yaralı, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.
BİR KİŞİNİN DURUMU AĞIR
Yaralılardan 1’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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