Gaziantep'te 3 gasp şüphelisi tutuklandı

Yayınlanma: 23.07.2024 - 16:26

Güncelleme: 23.07.2024 - 16:28

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Oğuzeli ilçesinde M.P, H.P. ve S.E.T'nin daha önce ticaret yaptıkları kişiyi gasbettikleri bilgisine ulaştı.

Teknik ve fiziki takibin ardından 3 şüpheli, saklandıkları adreste eş zamanla operasyonla yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.