Gaziantep'te 3 gasp şüphelisi tutuklandı

Gaziantep'te gasp yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 23.07.2024 - 16:26
Gaziantep'te 3 gasp şüphelisi tutuklandı
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Oğuzeli ilçesinde M.P, H.P. ve S.E.T'nin daha önce ticaret yaptıkları kişiyi gasbettikleri bilgisine ulaştı.

Teknik ve fiziki takibin ardından 3 şüpheli, saklandıkları adreste eş zamanla operasyonla yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


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