Gaziantep’te 2 araç kavşakta çarpıştı: Yaralılar var!

Gaziantep’in Nizip ilçesinde kavşağa kontrolsüz giren otomobile hafif ticari aracın çarpması sonucu 14 kişi hafif şekilde yaralandı.

Gaziantep’te 2 araç kavşakta çarpıştı: Yaralılar var!
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İHA
Yayınlanma: 29.01.2025 - 17:20

Kaza, Nizip ilçesi Nizip-Karkamış kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, kavşağa kontrolsüz giren Zeynal K. idaresindeki 27 AUT 564 plakalı otomobile, Turan A. kontrolündeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç çarptı.

Meydana gelen feci kazanın ardından otomobil yan yatarken 2 araçta bulunan 14 kişi hafif yaralandı.

Yaralılar, çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Nizip Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

FECİ KAZA SANİYE SANİYE KAMERADA

14 kişinin yaralandığı feci kaza anları ise yakındaki bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, kavşağa kontrolsüz giren otomobile hafif ticari aracın çarpma ve 2 aracın savrulma anları yer aldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #gaziantep #kaza #otomobil

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