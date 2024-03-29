Gaziantep’te 2 milyon TL’lik kaçak malzemeye el konuldu

Gaziantep’te jandarma ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadeleye yönelik yapılan operasyonda 2 milyon TL’lik kaçak malzemeye el konuldu.

İHA
Yayınlanma: 29.03.2024 - 15:09
Gaziantep’te 2 milyon TL’lik kaçak malzemeye el konuldu
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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılara yönelik Şehitkâmil ilçesinde 1 şahsa ait araçta ve Şahinbey ilçesinde 1 şahsa ait işyerinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda piyasa değeri 2 milyon 67 bin TL olan, 111 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 287 adet gümrük kaçağı elektronik aksesuar, 5 adet gümrük kaçağı kol saati, 7 adet gümrük kaçağı kulaklık ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.


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