Gaziantep'te 500 lira nafaka isteyen 40 yıllık eşini 12 yerinden bıçakladı
Gaziantep'te, Ali Çakır boşanma aşamasındaki eşi Behiye Çakır'ı , 500 lira nafaka talep ettiği için darp edip, 12 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Behiye Çakır yoğun bakımda tedaviye alınırken, şüpheli koca polis tarafından yakalandı.
Olay, dün öğle saatlerinde Dumlupınar Mahallesi'nde gerçekleşirken iddiaya göre, emekli Ali Çakır (61) ile boşanma aşamasındaki 40 yıllık eşi Behiye Çakır (56) arasında nafaka talebi nedeniyle tartışma çıktı. Ali Çakır, bir süredir ayrı yaşadığı ve 3 çocuğunun annesi olan Behiye Çakır'ı darbedip, vücudunun çeşitli yerlerinden 12 kez bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Behiye Çakır, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Ameliyat edilip, daha sonra yoğun bakıma alınan Çakır'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Şüpheli Ali Çakır ise polis tarafından gözaltına alındı.
'KADIN CİNAYETLERİNİN ÖNÜNE GEÇİLSİN'
Behiye Çakır'ın nafaka nedeniyle babası tarafından bıçaklandığını ve annesinin hayati tehlikesi olduğunu belirten Serpil Köseler, "Annem, evin önünde otururken bir anda çıkıp geliyor ve üzerine saldırıyor. Annem içeriye kaçıp kapıyı kapatmaya çalışıyor ancak baş edemiyor. Yere düşünce de annemi 12 yerinden bıçaklıyor. Şu anda hayatı riskli. Benim annem, bunu hak etmedi. Bıçaklanma nedeni de nafaka istemesi oldu. 500 lira nafaka istedi. Şu anda makineye bağlı yaşıyor. Annemin ölmesini istemiyorum. Kadın cinayetlerinin önüne geçilsin istiyorum" diye konuştu.
'MÜEBBET HAPİS VERİLSİN'
Ali Çakır'ın babalık görevini yerine getirmediğini ifade eden Ahmet Çakır da "Telefon geldi ve 'çabuk, annenin yanına git' dediler. Annemin yanına gittiğimde ağır yaralıydı ve başı kalabalıktı. Babama müebbet hapis verilmesini istiyorum. Baba demek istemiyorum, bunu hak etmiyor. Annemizi 12 yerinden bıçaklayarak, bu hale getirdi" dedi.
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