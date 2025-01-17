Gaziantep'te vinç sürücüsünün feci ölümü! Çarptığı duvarın altında kaldı...
Gaziantep’te bir vinç sürücüsü çarptığı duvarın üzerine çökmesi sonucu hayatını kaybetti.
Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Taşlıca Mahallesi Nakliyatçılar Sitesi'nde 52 yaşındaki Turan Günbaş, site içerisinde çalıştığı esnada kullandığı vinç ile çarptığı duvarın üzerine devrilmesi sonucu araç içerisinde sıkışarak ağır yalarandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
SÜRÜCÜ KURTARILAMADI
Olay yerine gelen ekipler, sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi. Hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: #Adli Tıp Kurumu #gaziantep
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