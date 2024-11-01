Gaziantep'te 'sahte ayakkabı' operasyonu: Piyasa değeri 11 milyon 760 bin TL!
Gaziantep’te jandarma ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadeleye yönelik yapılan operasyonda piyasa değeri 11 milyon 760 bin TL olan 4 bin 704 adet sahte markalı ayakkabı ele geçirildi.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şehitkamil ilçesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda piyasaya sürülmeye hazır 4 bin 704 adet sahte markalı ayakkabı ele geçirildi. Operasyonda M.H. isimli şahıs gözaltına alındı.
Gözaltına alınan M.H. isimli şüpheli şahıs hakkında yasal işlemler başlatıldı.
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