Gaziantep'te 'sahte ayakkabı' operasyonu: Piyasa değeri 11 milyon 760 bin TL!

Gaziantep’te jandarma ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadeleye yönelik yapılan operasyonda piyasa değeri 11 milyon 760 bin TL olan 4 bin 704 adet sahte markalı ayakkabı ele geçirildi.

Gaziantep'te 'sahte ayakkabı' operasyonu: Piyasa değeri 11 milyon 760 bin TL!
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İHA
Yayınlanma: 01.11.2024 - 10:01

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şehitkamil ilçesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda piyasaya sürülmeye hazır 4 bin 704 adet sahte markalı ayakkabı ele geçirildi. Operasyonda M.H. isimli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan M.H. isimli şüpheli şahıs hakkında yasal işlemler başlatıldı.


Etiketler: #gaziantep

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