Sakarya'da acı olay... Devrilen traktörün altında can verdi!

Karasu ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kalan 61 yaşındaki Yaşar Gülmez, hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sakarya'da acı olay... Devrilen traktörün altında can verdi!
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İHA
Yayınlanma: 02.01.2025 - 15:39

Sakarya'nın Karasu ilçesine bağlı Kuzuluk Mahallesi mevkiinde saat 13.00 sıralarında bir kaza meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre, Yaşar Gülmez (61) kontrolündeki 54 PB 427 plakalı traktör sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Gülmez'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Konuya ilişkin inceleme başlatıldığı aktarıldı.


Etiketler: #kaza #sakarya #sürücü #traktör

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