Gaziantep'te acı ölüm: 65 yaşındaydı...

Gaziantep'te, yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarptığı Şerafettin Çetinbağ (65), hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
06 Ocak 2023 Cuma, 17:59
Gaziantep'te acı ölüm: 65 yaşındaydı...
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Feci kaza, Perilikaya Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, yolun karşısına geçmek isteyen Şerafettin Çetinbağ'a çarptı. Çetinbağ, çarpmanın etkisiyle savruldu.

KURTARILAMADI

Kazayı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye gelen sağlık görevlileri, Çetinbağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Şerafettin Çetinbağ'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


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