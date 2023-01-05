Gaziantep'te öğrenci servisi ile araç çarpıştı: 1 ölü, 12 yaralı

Gaziantep-Kilis karayolunda öğrenci servisinin bir araçla çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

İHA
05 Ocak 2023 Perşembe, 09:16
Gaziantep'te öğrenci servisi ile araç çarpıştı: 1 ölü, 12 yaralı
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Gaziantep-Kilis karayolu Beşgöz kavşağında bir öğrenci servisi, bir araçla çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre araçtan savrulan 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, çoğunluğu yabancı uyruklu olan 12 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı.


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