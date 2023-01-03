Gaziantep FK'den VAR kayıtlarına ilişkin açıklama

03 Ocak 2023 Salı, 17:55

TFF'nin Gaziantep FK-Beşiktaş maçında N'Koudou ve Kitsiou arasında yaşanan pozisyona dair VAR kayıtlarını yayımlamasının ardından Gaziantep FK, Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Kevin N'Koudou'nun Stelios Kitsiou'ya müdahalesine hakem Atilla Karaoğlan'ın "Abartıyor ağabey" şeklinde yanıt vermesine göndermede bulunan kırmızı-siyahlı ekip yaptığı paylaşımda, "Oyuncumuza atılan kafa sonrası; VAR hakemlerinin ısrarlı şiddet uyarısına rağmen Atilla Karaoğlan'ın yorumu: "ABARTIYOR ABİ!" Abartmıyoruz, VİCDANIMIZ sızlıyor! Türkiye Futbol Federasyonumuza, göstermiş oldukları şeffaflıktan dolayı teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.

AKINAL: "VAR UYARIYOR, YİNE KARAR DEĞİŞMİYOR"

Yaşanan gelişmelerin ardından beIN Sports yayınına telefon ile bağlanan Gaziantep FK Başkanı Cevdet Akınal, "TFF'yi kutluyorum, tarihi bir karar aldılar. Çok güzel bir iş yaptılar. Bu tamamen bir hakem hatası. Olay olduğunda 'Kırık yok, ondan kırmızı göstermedi' dedim. VAR'dakiler uyarıyor, orta hakem hala bildiğini okuyor. Olan Anadolu kulüplerine oluyor. Hakemler artık biraz daha dikkatli davranacaktır. Bizler müzdarip durumdayız" sözlerini sarf etti.