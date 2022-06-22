Gaziantep'te ağabeyini öldüren zanlı tutuklandı

Şahinbey ilçesinde, pompalı tüfekle ağabeyi Cumali M.'yi katleden şüpheli Kadir M. tutuklandı. Yaralanan Cumali M., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamış ve hayatını kaybetmişti.

AA
22 Haziran 2022 Çarşamba, 16:31
Gaziantep'te ağabeyini öldüren zanlı tutuklandı
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Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Narlıtepe Mahallesi'nde 21 Haziran Salı günü, tartıştığı ağabeyi Cumali M.'yi öldüren ve bir süre sonra yakalanan Kadir M.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

KURTARILAMAMIŞTI

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kardeşinin tüfekle yaraladığı Cumali M, 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılmış, burada müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.


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