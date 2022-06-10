Gaziantep'te 'change' araç operasyonu: 2 tutuklama

'Change' yöntemiyle araç dolandırıcılığı yaptığı belirlenen şahıslara yönelik Gaziantep'te düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

AA
10 Haziran 2022 Cuma, 17:50
Gaziantep'te 'change' araç operasyonu: 2 tutuklama
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Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "change" yöntemi olarak tabir edilen araç bilgilerinin değiştirilerek, nitelikli dolandırıcılık suçuna ilişkin çalışma başlatıldı. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

3'Ü SERBEST BIRAKILDI

Adreslerde yapılan aramada, 23 araç satış sözleşmesi, 20 icra satış senedi, 13 araç ruhsatı, 4 şase numarası silinmiş otomobil ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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