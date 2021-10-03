Gaziantep'te Ahmet Bozkurt isimli şahıs evinin önünde bıçaklı saldırıya uğradı ve yaşamını yitirdi

03 Ekim 2021 Pazar, 12:31

Gaziantep'te evinin önünde tartıştığı kişilerin bıçakla saldırdığı 39 yaşındaki Ahmet Bozkurt yaşamını yitirdi. Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

BAŞINA TAŞ ATILDI, İHBAR ÜZERİNE EKİPLER GELDİ

Olay, gece saatlerinde Düztepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet Bozkurt, evinin önünde daha önce de tartıştığı kişilerin saldırısına uğradı. İki yerinden bıçaklanan Bozkurt, yaralandı. Başına da taş atılan Bozkurt, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Doktor Ersin Arslan Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Bozkurt, sabaha karşı yaşamını yitirdi. Bozkurt'un cenazesi, adli tıp kurumu morgundaki otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Olaya karıştıkları tespit edilip gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.



