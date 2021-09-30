İzmir’deki cinayetin şüphelisi tutuklandı
İzmir’in Torbalı ilçesinde 17 yaşındaki gencin kalbinden bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, olay, Torbalı ilçesi Barış Yapı Sitesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu M.A (20) ile Batuhan Barlak (17) arasında tartışma çıktı. Tartışma, daha sonra bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Batuhan Barlak kalbinden bıçaklandı.
İhbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansa alınan Barlak, Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz genç, burada kendisine yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
TUTUKLANDI
Öte yandan, olay sonrası kaçan M.A yapılan çalışmalar sonucunda kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı, ifade işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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