Gaziantep'te aile dehşeti: İki oğlunun bıçaklı saldırısına uğrayan baba hayatını kaybetti

Yayınlanma: 17.03.2024 - 12:49

Güncelleme: 17.03.2024 - 12:49

Oğuzeli ilçesi kırsal Çaybeyi Mahallesi’nde, dün gece geç saatlerde Halaf (32) ve Abdurrahman Açıkbaş (37) isimli 2 kardeş, mal ve arazi alıp-verme mevzusu nedeniyle bir süredir babaları Müslüm Açıkbaş (59) ile anlaşmazlık yaşıyordu.

Yaşanan anlaşmazlık sonrası iki oğul, babalarının tarlasında bulunan fıstık ağaçlarına zarar verdi. Bununla da yetinmeyen 2 kardeş, dün gece geç saatlerde babalarını tehdit etti. Müslüm Açıkbaş, iki oğlunun tehdidi sonrası eşi Gonca (40) ve küçük oğlu Müslüm Caner Açıkbaş (20) ile köyden ayrılmak için yola çıktı.

Bu sırada takipte olan Halaf ve Abdurrahman, babaları, üvey anneleri ve küçük kardeşlerine pusu kurarak bıçaklı saldırı düzenledi.

BABA KURTARILAMADI

Saldırı sonrası Müslüm Açıkbaş ağır yaralanırken, eşi Gonca ile oğlu Müslüm Caner hafif yaralandı. Olay sonrası Oğuzeli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan baba Müslüm Açıkbaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Açıkbaş’ın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgunda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Yaralıların tedavisinin ise sürdüğü belirtildi.

BABA KATİLİ OLDUĞU İDDİA EDİLEN 2 KARDEŞ YAKALANDI

Olay sonrası kaçan katil zanlısı kardeşler ise jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan zanlıların karakoldaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.