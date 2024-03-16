Lazio taraftarlarından Ciro Immobile'ye saldırı!

Yayınlanma: 16.03.2024 - 17:09

Güncelleme: 16.03.2024 - 17:11

İtalya'da son dönemde istediği performansı sergileyemeyen ve teknik direktör Maurizio Sarri ile yollarını ayıran Lazio'da sular durulmuyor.

İtalyan basınında yer alan habere göre, takımın kaptanı Ciro Immobile'nin, bazı taraftarlar tarafından Sarri'nin gönderilmesinden sorumlu tutulduğu ifade edildi.

OKULUN ÖNÜNDE SALDIRIYA UĞRADI

34 yaşındaki futbolcunun, 4 yaşındaki oğlunun okulunun önünde bazı taraftarların fiziksel ve sözlü saldırısına uğradığı belirtildi. Immobile'nin eşi ve çocuğunun da bu olaya tanık olduğu aktarıldı.

Immobile'nin yaşanan olay sonrası, sorumluların cezalandırılması için avukatlarına talimat verdiği kaydedildi.

BAŞKAN'IN AÇIKLAMASI GÜNDEM OLDU!

Öte yandan Immobile'nin yaşadığı bu olayın ardından Lazio Başkanı Claudio Lotito'nun, yıldız futbolcusu için yaptığı açıklama gündem oldu. Lotito, "Bu benim her gün başıma geliyor. 20 yıldır korumayla yaşıyorum. Cep telefonumu alsanız bana ve aileme yönelik binlerce ölüm tehdidi bulursunuz. Yine de bu kadar yaygara koparmıyorum. Tek söyleyeceğim bu" ifadelerini kullandı.