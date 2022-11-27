Gaziantep'te anneden çocuğuna 'işkence' iddiası: 'Günlerce aç bıraktı...'

27 Kasım 2022 Pazar, 15:09

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde iddiaya göre, köyde zeytin toplamak için birkaç gündür evde olmayan baba Cihan Y. eve geldiğinde çocuğunu işkenceye maruz kalmış halde buldu.

Baba durumu hemen 112 sağlık ekipleri ve polise bildirdi. Eve gelen ekipler, 5 yaşındaki çocuğu olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

DARP İZLERİ BULUNDU

Uzun süre aç kaldığı anlaşılan çocuğun vücudunda ve yüzünde ağır darp izleri tespit edildi. Yoğun bakıma alınan çocuğun durumunun kötü olduğu öğrenilirken, olayın ardından polis ekipleri babasının ifadesi doğrultusunda çocuğun annesini gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

'GÜNLERCE AÇ BIRAKTI' İDDİASI

Olayla ilgili iddiaya göre, babanın köye zeytin toplamaya gittiği sırada annesinin çocuğa işkence ederek aç bıraktığı öğrenildi.

Öte yandan, çocuğuna şiddet uyguladığı iddia edilen anne F.Y.'nin raporlu olduğunu öğrenildi.