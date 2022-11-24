Kuran kursunda işkence davasının duruşması görüldü: Çocuklara zulüm oldu
Erzurum’da bulunan Diyanet'e bağlı Kuran kursunda işkence davasında dördüncü duruşma gerçekleşti. Davada çocukların üçüncü kez dinletilmesine tepki gösterildi.
Erzurum’da Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı yatılı bir Kuran kursunda 14 çocuğa işkence yapıldığı iddiasıyla açılan ve Kuran kursu müdürüyle belletmenlik görevi yapan hademenin yargılandığı davanın dördüncü duruşması dün Erzurum Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
Duruşmada beş çocuk yeniden dinlendi. Çocuklar, ilk ifadelerindeki gibi aynı beyanlarda bulundu. Duruşmanın sonunda, mahkeme heyeti kurs müdürü ve belletmenin tutukluluklarının devamına karar verdi. Bir sonraki duruşma 10 Ocak 2023 saat 14.45’te görülecek.
ÜÇ KEZ DİNLETİLDİLER
Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği’nden, çocukların avukatı Nilda Baltalı çocukların davada üç kez dinletildiğini söyleyerek “Olaylar çıktığında herkes şikayetçiydi ancak aileler şikâyetlerinden vazgeçtiler. Çocuklara yapılanların mahiyetini tartışmıyoruz, çocukları tekrar dinleterek amaçsız bir şekilde farklı beyanlar dinliyoruz. Kaldı ki yönlendirilmeyen çocuklar farklı beyanlarda da bulunmadılar. Çocukları tekrar tekrar dinletmek zulüm oldu” dedi.
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