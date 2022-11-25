Erdoğan'ın övgüyle söz ettiği merkezde, bir köpek işkenceyle öldürüldü: 2 belediye çalışanı tutuklandı

25 Kasım 2022 Cuma, 19:04

AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde, bir çalışan tarafından, 10 gün önce bir köpeğin işkenceyle öldürüldüğü görüntüleri ortaya çıktı.

Sosyal medyada büyük tepki toplayan görüntülerin ardından hayvanseverler dün sabahın erken saatlerinde barınağın önüne gitti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen hafta, “Sahipsiz hayvanların yeri sokaklar değil, barınaklardır. Belediyeler, barınaklar inşa ederek başıboş sokak hayvanlarını toplamalı. Konya Büyükşehir Belediyemizin çok örnek bir çalışması var” ifadeleriyle söz konusu barınaktan övgüyle söz etmişti.

Yaşananların ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Merkezin bağlı olduğu Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Nevzat D. ile veteriner hekimin açığa alındı ve olay sırasında orada bulunan işçilerin iş akitleri feshedilerek sorumluların tamamı işten çıkarıldı. Şüpheliler Murat Bacak ve Sefa Çakmak’ın ise ‘Hayvanları Koruma Kanununa muhalefet’ suçundan ters kelepçeyle adliyeye sevk edildi.

Sulh Ceza Mahkemesi, belediye çalışanları Murat Bacak ve Sefa Çakmak’ın 'ev hayvanına veya evcil hayvana işkence etmek' suçundan tutuklanmasına karar verdi.

HAYVANSEVERLER YETİŞTİ

Barınağa giden Sokaktaki Patili Canları Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Alper Karmış, “Hiçbir veteriner hekim müdahale etmek için getirilmemiş. İçeride tahminimizce 6-8 bin köpek var. 150 tanesi bakıma ve tedaviye muhtaç. Özel durumdaki kedi ve köpekler hayvanseverler tarafından çevre illere götürüldü” dedi.

BİR SKANDAL DA AKP'Lİ MAMAK BELEDİYESİ'NDEN

Ankara’da da AKP’li Mamak Belediyesi ekiplerinin, küpeli sokak köpeklerini toplarken ikisini şiddet uygulayarak öldürdüğü iddia edildi.

Hayvansever Aynur Öztürk, önceki gün ekiplerin, yerde kanlar içindeki iki sokak köpeğini araca koymaya çalışırken gördü. Öztürk'ün beslediği "Haçiko" isimli köpek de uyuşturularak araca konuldu.

Mamak Belediyesi köpeklerin araç çarpması sonucu öldüğünü öne sürdü.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Konya'da hayvanlara işkence görüntülerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Çelik paylaşımında şu ifadelere yer verdi: