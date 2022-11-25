Erdoğan'ın övgüyle söz ettiği merkezde, bir köpek işkenceyle öldürüldü: 2 belediye çalışanı tutuklandı
Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde çalışanların bir köpeğe işkence ederek öldürdüğü görüntüler sosyal medyada gündeme geldi. Olayın ardından belediye ve Konya Valiliği tarafından soruşturma başlatıldığı söylenirken, gözaltına alınan 2 belediye çalışanı tutuklandı.
AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde, bir çalışan tarafından, 10 gün önce bir köpeğin işkenceyle öldürüldüğü görüntüleri ortaya çıktı.
Sosyal medyada büyük tepki toplayan görüntülerin ardından hayvanseverler dün sabahın erken saatlerinde barınağın önüne gitti.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen hafta, “Sahipsiz hayvanların yeri sokaklar değil, barınaklardır. Belediyeler, barınaklar inşa ederek başıboş sokak hayvanlarını toplamalı. Konya Büyükşehir Belediyemizin çok örnek bir çalışması var” ifadeleriyle söz konusu barınaktan övgüyle söz etmişti.
Yaşananların ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Merkezin bağlı olduğu Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Nevzat D. ile veteriner hekimin açığa alındı ve olay sırasında orada bulunan işçilerin iş akitleri feshedilerek sorumluların tamamı işten çıkarıldı. Şüpheliler Murat Bacak ve Sefa Çakmak’ın ise ‘Hayvanları Koruma Kanununa muhalefet’ suçundan ters kelepçeyle adliyeye sevk edildi.
Sulh Ceza Mahkemesi, belediye çalışanları Murat Bacak ve Sefa Çakmak’ın 'ev hayvanına veya evcil hayvana işkence etmek' suçundan tutuklanmasına karar verdi.
HAYVANSEVERLER YETİŞTİ
Barınağa giden Sokaktaki Patili Canları Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Alper Karmış, “Hiçbir veteriner hekim müdahale etmek için getirilmemiş. İçeride tahminimizce 6-8 bin köpek var. 150 tanesi bakıma ve tedaviye muhtaç. Özel durumdaki kedi ve köpekler hayvanseverler tarafından çevre illere götürüldü” dedi.
BİR SKANDAL DA AKP'Lİ MAMAK BELEDİYESİ'NDEN
Ankara’da da AKP’li Mamak Belediyesi ekiplerinin, küpeli sokak köpeklerini toplarken ikisini şiddet uygulayarak öldürdüğü iddia edildi.
Hayvansever Aynur Öztürk, önceki gün ekiplerin, yerde kanlar içindeki iki sokak köpeğini araca koymaya çalışırken gördü. Öztürk'ün beslediği "Haçiko" isimli köpek de uyuşturularak araca konuldu.
Mamak Belediyesi köpeklerin araç çarpması sonucu öldüğünü öne sürdü.
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Konya'da hayvanlara işkence görüntülerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
Çelik paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
- "Bütün canlılar aynı evrenin parçasıyız. Konya’da hayvanlara karşı sergilenen vahşi tutum, hepimizin vicdanını yaraladı ve derinden üzdü. Bütün canlıların ortak kaderi paylaştığına inanan bir değerler sistemine sahibiz. Hayvanlara yapılan zulümlere asla müsamaha göstermeyiz. Evlatlarımızın ve vatandaşlarımızın sahipsiz hayvanlar tarafından saldırıya uğramasını, vatandaşlarımızın mağdur olmasını engelleyecek tüm tedbirleri alacağız. Aynı zamanda da hayvanların eziyet ve zulüm görmesini engelleyecek mücadeleyi vermeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı gibi hem sokak hayvanlarına sahip çıkacak hem de insanımızın bu tür sorunlarla karşılaşmamasını sağlayacak tavrımızı daha etkili şekilde uygulayacağız. Yetkililer bu doğrultuda gerekli tedbirleri almak üzere talimatlandırılmıştır. Konya’daki kahredici görüntülerin ardından valiliğimiz ve belediyemiz hemen müdahale etmiştir. İlgili kişiler görevden alınmıştır. Başsavcılık soruşturma başlatmıştır"
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