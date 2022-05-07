Gaziantep'te atık kağıt deposunda yangın

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, atık kağıt deposunda yangın çıktı. Alevler, ekiplerin 1 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.

DHA
07 Mayıs 2022 Cumartesi, 15:24
Gaziantep'te atık kağıt deposunda yangın
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Gaziantep'in Nurdağı ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi'nde, 2 katlı evin altında bulunan, Suriyeli Muhammed Ahmed'e ait atık kağıt deposunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Depodan yükselen dumanları görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen ekipler, yangını 1 saatlik çalımanın ardından kontrol altına alıp, söndürdü. Depo kullanılamaz hale gelirken, ekipler yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlattı. 


Yangın fabrika

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