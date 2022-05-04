Markette korkutan yangın: Alevler apartmana yayıldı!
İstanbul Kağıthane'de apartmanın giriş katındaki marketin deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevler depodan üst katlara yayılınca apartman sakinleri korku içinde dışarı çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, market deposu ve bir dairenin penceresinde hasar oluştu.
Merkez Mahallesi Zarif Sokak'ta bulunan 7 katlı apartmanın giriş katındaki marketin depo kısmında, 4 Mayıs Çarşamba saat 14.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
ALEVLER APARTMANA YAYILDI
Depodan yükselen alevler kısa sürede apartmana doğru yayıldı. Apartman sakinleri panikle dışarı çıktı. Büyük korku yaşayan bazı apartman sakinleri bir süre sakinleşemedi.
İtfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, marketin depo kısmında ve apartman dairesinin penceresinde hasar oluştu.
"PANİKLE AŞAĞIYA İNDİLER"
Mahalle sakini Mahmut Avcı, "Market yanıyordu, üst katta oturanlar panik halde aşağıya indi. İtfaiye kısa sürede söndürdü. Maddi zayiat olmuş, üst katta bir evin penceresi yanmış. İnşallah bir yaralı yoktur" dedi.
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