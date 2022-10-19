Gaziantep'te bariyere çarpan işçi servisindeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde işçi servisinin bariyerlere çarptı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır 5 kişi de yaralandı.

AA
19 Ekim 2022 Çarşamba, 10:02
Gaziantep'te bariyere çarpan işçi servisindeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde Mehmet U. yönetimindeki işçi servisi, Gaziantep Çevre Yolu Nizip-Şanlıurfa yol ayrımında bariyere çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi yönlendirildi.

Sağlık ekipleri, servisteki işçi Mehmet Can Açıkgöz'ün hayatını kaybettiği belirledi, 2'si ağır 5 yaralıyı kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, aracın kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.


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