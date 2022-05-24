Gaziantep'te bıçaklı kavga: 1 ölü

24 Mayıs 2022 Salı, 13:59

Olay, 23 Mayıs Pazartesi, akşam saatlerinde Beydilli Mahallesi’nde meydana geldi. Aralarında husumet olan İsmail Gün ile İ.K., M.K. ve C.D. arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

BIÇAKLA YARALANDI, KURTARILAMADI

Kavgada bıçakla yaralanan İsmail Gün, Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Gün, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

İsmail Gün’ün cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsisinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay sonrası kaçan 3 şüpheliyi adreslerine düzenlediği operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan İ.K., M.K. ve C.D., emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edildi.