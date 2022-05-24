Cinayet davası duruşması sonrası silahlı kavga

Mersin'de cinayet davası duruşması sonrası karşılaşan tarafların silahlı kavgasında 1 kişi yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

DHA
24 Mayıs 2022 Salı, 13:19
Cinayet davası duruşması sonrası silahlı kavga
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Mersin Adliyesi'nde görülen cinayet davasının duruşması sonrası taraflar, Mahmudiye Mahallesi'nde sokak arasında karşılaştı. Aralarında geçmişe dayalı husumet olduğu öğrenilen şüpheliler, mahalle arasında silahlı kavgaya tutuştu.

TABANCAYLA BİRLİKTE YAKALANDILAR

İki tarafın da silah kullandığı olayda kolundan yaralanan Mehmet Cafer K., hastaneye kaldırıldı. Araçla kaçmaya çalışan şüphelilerden 3'ü, olayda kullandıkları tabancayla polis ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Firari 1 kişinin arandığı olayla ilgilli inceleme sürüyor. 


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