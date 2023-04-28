Gaziantep’te bonzai operasyonu! 5 kişi tutuklandı
Gaziantep’te jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 33 kilo bonzai ele geçirildi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, 5 kişi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen, takibe aldığı şebekeye dün sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda 33 kilo bonzai, 6 cep telefonu, 1 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 90 TL ele geçirildi. Uyuşturucu satıcılığı yaptığı tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip, nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 5’i tutuklandı, 1’i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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