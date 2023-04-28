Gaziantep’te bonzai operasyonu! 5 kişi tutuklandı ​

Yayınlanma: 28.04.2023 - 19:07

Güncelleme: 28.04.2023 - 19:07

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen, takibe aldığı şebekeye dün sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda 33 kilo bonzai, 6 cep telefonu, 1 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 90 TL ele geçirildi. Uyuşturucu satıcılığı yaptığı tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip, nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 5’i tutuklandı, 1’i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.