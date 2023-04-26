İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 20 şüpheli yakalandı

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 26.04.2023 - 16:01
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 20 şüpheli yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokaklarda uyuşturucu satan ve "torbacı" olarak tabir edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Bu çerçevede Zeytinburnu, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Esenyurt, Sultangazi, Üsküdar, Ümraniye ve Pendik'te eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 20 zanlıyı yakaladı.

Operasyonda yapılan aramalarda ise 29 bin 28 uyuşturucu hap, 23 sentetik ecza hapı, 5 kilo 370 gram uyuşturucu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 88 bin 360 lira ve 100 dolar ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü


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