Gaziantep'te boş arazide bebek cesedi bulundu
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde boş arazide bebek cesedi bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Küçükkızılhisar Mahallesi'nde boş bir arazide bulunan poşetin içerisindeki cesedi fark eden yurttaşlar durumu polise bildirdi.
Polisin talebi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri, cesedin bebeğe ait olduğunu belirledi.
Ceset, otopsi işlemleri için Gaziantep Adlı Tıp Kurumu'na götürüldü.
BİRKAÇ GÜN ÖNCE BIRAKILMIŞ
Bebek cesedinin, birkaç gün önce bölgeye bırakıldığı ve parçalandığı öğrenildi. Jandarma ekipleri olayın faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul'da ibre kime döndü?
- Barış Pehlivan neden cezaevine giriyor?
- Hayalet AVM'de bir gün...
- Alman hükümeti araya girdi
- Ukrayna'dan yaralanan askerler için 'ReSex' projesi
- Ümit Kocasakal'dan 'ihraç' iddiası
- Soruşturma açılan isim özel kalem müdürü oldu
- Fenerbahçe'den Crespo kararı!
- Dün göreve getirilmişti: İYİ Partili isimden acı haber
- Sağanak ve fırtına geliyor!