Gaziantep'te boş arazide bebek cesedi bulundu

Yayınlanma: 14.08.2023 - 14:40

Güncelleme: 14.08.2023 - 14:41

Küçükkızılhisar Mahallesi'nde boş bir arazide bulunan poşetin içerisindeki cesedi fark eden yurttaşlar durumu polise bildirdi.

Polisin talebi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri, cesedin bebeğe ait olduğunu belirledi.

Ceset, otopsi işlemleri için Gaziantep Adlı Tıp Kurumu'na götürüldü.

BİRKAÇ GÜN ÖNCE BIRAKILMIŞ

Bebek cesedinin, birkaç gün önce bölgeye bırakıldığı ve parçalandığı öğrenildi. Jandarma ekipleri olayın faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.