Otomobil, köprüden uçtu: 1'i bebek, 4 yaralı
Samsun'un Bafra ilçesinde köprü korkuluklarını çarpıp 10 metreden düşen otomobildeki 1'i bebek, 4 kişi yaralandı.
Bafra ilçesi Çayağzı köprüsünde Ayşe Kavaklı’nın (58) kontrolünü yitirdiği otomobil, köprünün korkuluklarına çarpıp, yaklaşık 10 metre yükseklikten uçtu.
Kazada, sürücü Kavaklı ile yanındaki Duygu Kaya (38) çocukları Beray Aksen Kaya (11) ve 8 aylık Çağan Enes Kaya yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
BEBEĞİN DURUMU AĞIR
Durumu ağır olan Çağan Enes bebek, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Kontak kapatacağız, kabul etmiyoruz'
- AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan 'üzülecek'
- İntihar eden müftü bu yüzden mimlenmiş!
- İkiyüzlü hizmet belediyeciliği!
- Ellerinde silahlarla dolaştılar!
- 'Murat komiser'in son hali şoke etti
- Demirtaş'tan Buket Aydın'a 'kredi kartı' göndermesi
- Oyuncu Alakurt'tan Kılıçdaroğlu'na çirkin sözler
- İzmir’de bir garip kiralık ilanı: Bakıcılık da yapacak!
- Anadolu rock müziğin efsane ismi hayatını kaybetti