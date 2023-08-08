Otomobil, köprüden uçtu: 1'i bebek, 4 yaralı

Yayınlanma: 08.08.2023 - 17:23

Güncelleme: 08.08.2023 - 17:23

Bafra ilçesi Çayağzı köprüsünde Ayşe Kavaklı’nın (58) kontrolünü yitirdiği otomobil, köprünün korkuluklarına çarpıp, yaklaşık 10 metre yükseklikten uçtu.

Kazada, sürücü Kavaklı ile yanındaki Duygu Kaya (38) çocukları Beray Aksen Kaya (11) ve 8 aylık Çağan Enes Kaya yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

BEBEĞİN DURUMU AĞIR

Durumu ağır olan Çağan Enes bebek, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.