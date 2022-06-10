Bilecik'te sağanak: Toprak kaydı, 4 araç hasar gördü
Bilecik'te etkili olan sağanak nedeniyle altyapı çalışmaları için sokağa atılan toprak ve mıcır kayarken, 4 araçta hasar meydana geldi.
Bilecik'te gece yarısından sonra etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. İsmetpaşa Mahallesi Futbol Sokak'ta belediye ekiplerince altyapı çalışmaları için atılan toprak zemin kaydı. Toprak kayması nedeniyle park halindeki 4 araç hasar gördü.
Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, olay üzerine sokağa gelerek inceleme yaptı. Subaşı, "Çok üzücü bir durum yaşadık. Aşırı bir yağış sonucu altyapı için serdiğimiz malzemede doğal olarak kaymalar oluştu ama bu durumdan mağdur olan tüm vatandaşlarımızın sonuna kadar yanındayız. Ekiplerimiz hemen seferber oldu ve çok hızlı müdahale etmeye başladılar. Şu anda da mağduriyetler gideriliyor. Bildiğiniz gibi bu bir doğal afet ama elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Vatandaşlarımızın yanındayız" dedi.
Subaşı, oluşan zarara ilişkin "Malzemenin kaymasından dolayı 4 araçta hasar oluştu. Çekicilerimiz burada halihazırda vinç getirdik. Şu an şehir merkezi ile alakalı tarafımıza ulaşan bir sorun yok. Mağduriyetleri gidermeye çalışıyoruz" açıklaması yaptı.
Öte yandan kentte kuvvetli yağış nedeniyle birçok iş yerini de su bastı.
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