Gaziantep'te 'davullu zurnalı' üzüm hasadı

Gaziantep'in İslahiye İlçesinde, sofralık üzüm hasadı, davul ve zurna eşliğinde halaylar çekilerek başladı.

DHA
Yayınlanma: 01.08.2024 - 12:20
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Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin önemli meyve merkezlerinden olan İslahiye’de 15 mahallede 50 bin dekar alanda yetiştirilen Kardinal, Antep Karası, Hatun Parmağı, Sultani, Mevlana ve çekirdeksiz üzüm çeşitlerinin hasadına davul zurna eşliğinde halaylar çekilerek başlandı.

Sabah erken saatlerinde işe başlayan tarım işçileri, zaman zaman müziğin ritmine kendileri kaptırarak yaptıkları hasat döneminde 70 bin ton rekolte bekliyor. Sıcak nedeniyle rekolte kaybı beklenen üzümler iç piyasanın yanı sıra bazı Avrupa ve Ortadoğu ülkelerine ihraç ediliyor.

"SOFRALIK ÜZÜM HASADIMIZ BAŞLADI"

Sıcakların rekolteyi düşürmesine rağmen üzüm fiyatının üreticiyi sevindirdiğini belirten İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, "Bölgemizde 50 bin dekar alanda sofralık üzüm hasadımız başladı. Bu yıl yaklaşık 70 bin ton rekolte beklediğimiz üzümler, iç piyasanın yanında bazı Avrupa ve Ortadoğu ülkelerine ihraç ediliyor. Rekolte hava koşullarından dolayı oluşan hastalıklar nedeniyle beklentimizin altında kalırken fiyatların 25 ile 35 TL aralığında gitmesi çiftçilerimizi sevindirmektedir" dedi.


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