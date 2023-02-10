Gaziantep'te depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturma

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, deprem bölgelerinde yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

DHA
Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 13:54
Gaziantep'te depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturma
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Deprem bölgelerinde yıkılan binalarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında yazılı açıklama yapan Cumhuriyet Başsavcılığı, teknik bilirkişi heyetlerinin görevlendirildiğini bildirdi.

"TÜM DETAYLARIYLA SÜRDÜRÜLMEKTEDİR"

Açıklamada, "Numune alma ve bizzat alanda çalışmalara başlanılmıştır. Binaların yapımını üstlenen ve sonradan binalarda imara aykırı şekilde değişiklik yaparak yıkılmasına neden olan sorumlu kişilerin tespiti konusunda ilgili kurumlarla yazışmalar yapılmıştır. Bu kişiler yönünden gerekli tedbir durumları değerlendirilmekte, soruşturma konunun hassasiyeti de gözetilerek titizlikle ve tüm detaylarıyla sürdürülmektedir" denildi.

 


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