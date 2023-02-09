Felaketin 3. gününde Diyarbakır'daki yıkım havadan görüntülendi

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 01:54

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 09:38

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 10 ilden biri olan Diyarbakır’daki yıkılan binaların enkazları havadan görüntülendi.

1’i boşaltılmış 7 binanın yıkıldığı depremin izleri, dronla gün yüzüne çıktı.

İşte felaketin ardından o görüntüler...