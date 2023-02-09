Felaketin 3. gününde Diyarbakır'daki yıkım havadan görüntülendi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin Diyarbakır’da verdiği hasar havadan görüntülendi.

DHA
Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 01:54
Abone Ol google-news

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 10 ilden biri olan Diyarbakır’daki yıkılan binaların enkazları havadan görüntülendi.

1’i boşaltılmış 7 binanın yıkıldığı depremin izleri, dronla gün yüzüne çıktı. 

İşte felaketin ardından o görüntüler...


Kahramanmaraş depremi diyarbakır

İlgili Haberler

Felaketin 3. günü: Malatya'daki yıkım havadan görüntülendi

Felaketin 3. günü: Malatya'daki yıkım havadan görüntülendi
Depremin ardından Nurdağı'ndaki yıkım havadan görüntülendi

Depremin ardından Nurdağı'ndaki yıkım havadan görüntülendi
Kahramanmaraş depremi havadan görüntülendi: Acı tablo derinleşiyor!

Kahramanmaraş depremi havadan görüntülendi: Acı tablo derinleşiyor!

En Çok Okunan Haberler