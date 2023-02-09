Felaketin 3. gününde Diyarbakır'daki yıkım havadan görüntülendi
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin Diyarbakır’da verdiği hasar havadan görüntülendi.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 10 ilden biri olan Diyarbakır’daki yıkılan binaların enkazları havadan görüntülendi.
1’i boşaltılmış 7 binanın yıkıldığı depremin izleri, dronla gün yüzüne çıktı.
İşte felaketin ardından o görüntüler...
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