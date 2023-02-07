Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su kimdir?

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 20:36

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 20:36

Ali İhsan Su, 12 Mayıs 2022'de, Resmi Gazete'de yayımlanan 2022/209 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararıyla Diyarbakır Valiliği'ne atandı. Ali İhsan Su'nun yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

DİYARBAKIR VALİSİ ALİ İHSAN SU KİMDİR?

Ali İhsan Su, 25 Haziran 1956'da Konya'da doğdu ve üniversite öncesi eğitimini Konya'da tamamladı.

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden 1985'te mezun oldu ve master eğitimini bitirdikten sonra 1988'de İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak Mülki İdare Amirliği mesleğine girdi. Bitlis-Ahlat İlçesi Kaymakam Vekilliği yapan Ali İhsan SU, 76. dönem Kaymakamlık kursunu bitirerek, kurucu kaymakam olarak Ankara-Evren İlçesi Kaymakamlığına atanmıştır. Evren İlçesinin İlk Kaymakamı olarak ilçe kuruluşunu tamamladı.

Daha sonra Diyarbakır-Çermik İlçesi Kaymakamlığı, Hakkâri İli Vali Yardımcılığı, Afyon-Çay İlçesi Kaymakamlığı, Bilecik-Söğüt İlçesi Kaymakamlığı, Samsun-Terme İlçesi Kaymakamlığı, Hatay-İskenderun Kaymakamlığı görevlerinde bulundu.

1989'da İçişleri Bakanlığı tarafından 1 yıllık süreyle İngiltere'ye mesleki inceleme ve staj programı için gönderilen Ali İhsan Su, valilik düzeyinde birçok takdir ve teşekkür belgesi almış olup, ayrıca çalıştığı il ve ilçenin sivil toplum kuruluşlarından da çeşitli ödüller aldı.

1985'te bitirdiği Siyasal Bilgiler Fakültesinin ardından İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Kamu Yönetimi dalında master yapmış ve 'Kamu Yönetimi Uzmanı' unvanı aldı.

İçişleri Bakanlığının düzenlemiş olduğu AB Fonları, Afet Yönetimi, İnsan Hakları, Sınır Mevzuatı, Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma, Yerel Yönetim Reformları, Yönetim ve Denetim v.b. konularda hizmet içi eğitim kurslarına katılmış ve başarı ile tamamladı. 2006'da kabul edilen '1700 Sayılı Dâhiliye Memurları Kanunu'na eklenen ek 3.maddesine ve ilgili yönetmeliğin hükümlerine istinaden 'Birinci Sınıf Mülki İdare Amiri' statüsüne yükseldi.

KARİYERİ

2013 - 2015 yılları Düzce Valisi,

2015 - 2017 Şırnak Valisi,

2017 - 2022 Mersin Valisi olarak görev yapmıştır.

12.05.2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2022/209 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile Diyarbakır Valiliği'ne atandı.

ÖZEL YAŞAMI

Ali İhsan Su, evli ve 3 çocuk babasıdır.



